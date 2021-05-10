بيرلو يحدد موقفه من الاستقالة بعد سقوط يوفنتوس بثلاثية أمام ميلان

بيرلو يحدد موقفه من الاستقالة بعد سقوط يوفنتوس بثلاثية أمام ميلان

إيطاليا – أكد مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، إنه لن يستقيل من منصبه بعدما شاهد تراجع ناديه خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعقب الخسارة أمام ميلان، أمس.

ومني يوفنتوس بهزيمة قاسية على يد ميلان 0-3، في قمة المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي، ليتراجع فريق المدرب بيرلو إلى المركز الخامس قبل ثلاث جولات من النهاية، وتستمر الشكوك حول إمكاناته كمدرب متبدئ.

وقال بيرلو لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “أستقيل؟ لا. لقد توليت هذا المنصب بالكثير من الحماس. هناك صعوبات لكن عملي مستمر”.

وأضاف: “أعتقد أنني أستطيع الأداء بشكل أفضل وأستطيع الخروج من هذا الموقف مع الفريق. يجب المضي قدما. سأواصل عملي طوال فترة السماح لي بذلك”.

وأكمل المدرب الشاب (41 عاما): “لقد بدأنا في الواقع بشكل جيد في لقاء ميلان لكن تراجعنا وهذه النتيجة النهائية. من الصعب تفسير ذلك الآن. هناك الكثير من الأمور التي لم تعمل”.

وبات يوفنتوس، الذي هيمن على لقب الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، يواجه صعوبة كبيرة هذا الموسم في احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال، إذ يشغل حاليا المركز الخامس برصيد 69 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن نابولي الرابع.

المصدر: رويترز

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