بيسكوف يوضح كلام بوتين عن “الجلادين الذين لم يتم استئصالهم”

بيسكوف يوضح كلام بوتين عن “الجلادين الذين لم يتم استئصالهم”

موسكو – أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين قصد بحديثه عن “الجلادين الذين لم يتم استئصالهم”، الإشارة إلى أن نازيين جددا “يرفعون رؤوسهم” في دول أوروبية.

وأكد بيسكوف، أن “النازية الجديدة” أخذت تظهر بشكل واضح في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف بيسكوف: “لا يخفى على أحد أن النازيين الجدد يرفعون رؤوسهم أكثر فأكثر في البلدان الأوروبية، ويحاول الأوروبيون التصدي لهم. بالطبع، هذا غير مقبول بالنسبة لبلدنا”.

وأشار إلى المسيرات العلنية التي ينظمها النازيون الجدد في دول البلطيق وأوكرانيا.

وكان بوتين قد ذكر في خطابه في استعراض العيد في موسكو، أن العديد من منظري النازية يحاولون مرة أخرى وضع هذه الإيديولوجية في الخدمة في العالم،

وشدد بوتين على أنه لا تزال توجد حشود من “عناصر الفرق التأديبية والتنكيلية الذين لم يتم اجتثاثهم”، وهناك محاولات لإعادة كتابة التاريخ.

المصدر: نوفوستي

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