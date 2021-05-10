ليبيا – قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش إن أول اجتماعاتهم مع اللجنة المشكلة من الحكومة لإعطائها الملاحظات التي لم تأخذ بها الفترة السابقة انطلقت أمس الأحد، وستعقد على مدار يومين او ثلاثة.

تنتوش وفي تصريح لمنصة “فواصل” أضاف: “سنعمل على استيضاح بعض الأمور كالمشاريع في الباب الثالث، وضرورة ذكر المشاريع مفصلة والقيم المقترحة لكل مشروع، لا أن تكون القيم المخصصة مطلقة، وتتم المناقلة في هذه الأمور بقرار من مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية”.

وأشار إلى أن الـ 93 مليارًا المقترحة للميزانية ما زالت غير صحيحة طالما لم تؤخذ الملاحظات في الاعتبار، وتبقى قابلة للتخفيض والزيادة، على حد تعبيره.

Share and Enjoy ! 0 Shares