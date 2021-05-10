إسبانيا – ألمح قائد ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، إلى إمكانية انتقاله إلى باريس سان جيرمان، بعدما هنأ نيمار على تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وأعلن باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي، بصورة رسمية، تمديد عقد نيمار حتى 2025، وقضا بذلك على آمال برشلونة في الظفر بالدولي البرازيلي.

وفي الوقت نفسه، فإن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع إدارة الملكي حول الاستمرار في سانتياغو برنابيو.

وبعد إعلان تجديد العقد، نشر نيمار صورة له على “إنستغرام”، كتب عليها أن التاريخ لا يزال مستمرا، وحظي بمباركات من جميع نجوم “بي إس جي”.

وكان راموس، من ضمن من قدموا التهنئة لنيمار، حيث وضع رموز تعبيرية “تصفيق”، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مستقبل المدافع الإسباني.

وفسر البعض ما قام به راموس على أنه إشارة حول إمكانية انتقاله إلى سان جيرمان لمزاملة نيمار، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتفاعل فيها المدافع الإسباني مع منشور للنجم البرازيلي.

وكانت الصحافة الفرنسية، ربطت باريس سان جيرمان بالحصول على توقيع راموس، لترميم خط دفاعه، من أجل مساعدة الفريق للفوز بلقب دوري الأبطال الذي تحلم بها إدارة النادي برئاسة القطري ناصر الخليفي.

ولا يزال ملف تجديد عقد راموس معلقا حتي الآن داخل ريال مدريد، بسبب تمسكه بطلباته من أجل تجديد عقده الذى ينتهي في يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن راموس البالغ عمره 35 عاما، غاب بسبب الإصابة عن العديد من المباريات هذا الموسم، كان آخرها مواجهة الريال أمس الأحد أمام إشبيلية لحساب الأسبوع الـ35 من الدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل 2-2.

المصدر: espnfc + GOAL

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