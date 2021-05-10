روسيا – أعلن المكتب الصحفي لمعهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر على المركبة الفضائية “أورليونك” انتهت وجميع المشتركين بحالة جيدة.

ويذكر أن اربعة رجال وامرأتين جميعهم من العاملين في معهد مشكلات الطب الحيوي، اشتركوا في هذه التجربة، التي أطلق عليها اسم “Sketch”، قضوا خلالها أسبوعين في وحدة مساحتها 8 أمتار مربعة .

وكان سيرغي بوناماريوف المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع، قد أعلن في وقت سابق، أن اختيار وحدة صغيرة المساحة في مجمع الاختبار الأرضي، هو لتقليد الرحلة على المركبة “أورليونك” التي تصممها حاليا شركة “إينيرجيا”، وهي نسخة مخففة من المركبة “أريول” التي ستستخدم في الرحلات المأهولة إلى القمر.

ويشير بوناماريوف، إلى أن الهدف الأولي لهذه التجربة هو تحديد مستوى الإجهاد عند طاقم المركبة خلال فترة التكيف مع العزلة في مجال محصور. والهدف الثاني للتجربة، دراسة العمليات الخلوية الجزيئية خلال عملية تكيف منظومة المناعة في ظروف العزلة، مثل انخفاض المناعة.

وقد أصبحت هذه التجربة جزءا من التحضير للمرحلة التالية من المشروع الدولي Scientific International Research In Unique terrestrial Station، الذي يتضمن سلسلة من تجارب العزل، التي في إطارها يحاكي المشاركون عمل طاقم الرحلة إلى القمر، وهبوطهم ونشاطهم على سطحه.

وقد سبق أن أجريت سابقا تجربة استمرت 17 يوما في نوفمبر عام 2017 وأخرى استمرت أربعة أشهر في 2018-2019 ، وسوف تبدأ تجربة جديدة في نوفمبر عام 2021.، تستمر ثمانية أشهر.

المصدر: نوفوستي

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