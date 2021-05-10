ليبيا – قال عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الشيخ عبد الله زبيدة إن لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان تطالب بضرورة الإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز قسريًا، من دون أي أوامر صادرة من السلطات القضائية.

زبيدة أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أهمية إطلاق سراح السجناء السياسيين الذين تم احتجازهم في أحداث 2011.

وأكد أن اللجنة لديها حصر كامل بأسماء السجناء السياسيين والمحتجزين قسريًا، مشيدًا بالمبادرات التي قدمت بواسطة بعض المدن مثل مدينة الزاوية، التي أخلت سجونها من المحتجزين سياسيًا على خلفية أحداث 2011 وغيرها.

كما لفت إلى أن السلطات الليبية في المنطقة الشرقية أطلقت سراح السجناء السياسيين كافة، إضافة إلى السلطات في طرابلس التي تعاملت بشكل إيجابي في عدد من الحالات المحتجزة.

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