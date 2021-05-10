إسبانيا – توج الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة مدريد الإسبانية بكرة المضرب للماسترز ذات الألف نقطة، بعد تغلبه في النهائي على الإيطالي ماتيو بيريتيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر زفيريف المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، قبل أن ينتفض ويفوز في مجموعتين متتاليتين، بواقع 6-4 و6-3، ليحسم المباراة خلال ساعتين و40 دقيقة.

وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها زفيريف بلقب مدريد، والرابعة في بطولات الماسترز بالإضافة لبطولتي كندا وروما الإيطالية عام 2017.

وهذا التتويج هو الثاني لزفيريف في هذا العام بعد فوزه بلقب بطولة أكابولكو المكسيكية في مارس الماضي، رافعا عدد ألقابه إلى 15 في مسيرته الإحترافية.

المصدر: RT

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