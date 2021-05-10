إسبانيا – أبقى ريال مدريد على آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني تواليا، بعدما انتزع تعادلا في الوقت القاتل من ضيفه إشبيلية 2-2، أمس ضمن المرحلة الـ35 من “الليغا”.

وكان الريال أمام فرصة استعادة الصدارة بعد تعادل منافسيه المباشرين أتلتيكو، وبرشلونة سلبا السبت، إلا أنه وقع في المحظور بتعادله مع إشبيلية، ليصعد للمركز الثاني برصيد 75 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع برشلونة الثالث، ومتأخرا بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو المتصدر.

في المقابل، بقي إشبيلية رابعا مع 71 نقطة، وباتت آماله في الفوز باللقب شبه معدومة.

وفيما يلي فرص كل من أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وريال مدريد، في الفوز بلقب “الليغا”:

أتلتيكو مدريد

سيتوج الأتلتيكو بلقب الدوري الإسباني بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج مباريات الريال وبرشلونة، في حال فوزه بمبارياته الثلاث المتبقية أمام ريال سوسييداد، وأوساسونا، وبلد الوليد.

وفي هذه الحالة سيرفع “الروخي بلانكوس” رصيده إلى 86 نقطة، أي أنه سيحافظ على فارق النقطتين حتى ولو فاز “البارسا”، والريال بدورهما في مبارياتهما المتبقية.

ريال مدريد

سيتوجب على ريال مدريد الفوز في مبارياته الثلاثة

أمام غرناطة، وأتليتك بلباو، وفياريال، وانتظار تعثر أتلتيكو بالخسارة أو التعادل في إحدى مبارياته، وفي حال تساوي الفريقين في عدد النقاط في ختام الدوري، فإن الريال سيتوج باللقب لتفوقه على جاره في المواجهات المباشرة.

برشلونة

يحتاج للفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة أمام ليفانتي، وسيلتا فيغو، وإيبار، مع خسارة ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد إحدى مبارياتهما الأخيرة، وفي حال تساوي “البارسا” في عدد النقاط مع أحد الفريقين أو مع كلاهما فإنه لن يتوج باللقب، لتخلفه في المواجهات المباشرة أمام منافسيه.

وفي حال تساوي الأندية الثلاثة في عدد النقاط، فإن الأفضلية ستكون للريال، وسيحدث هذا السيناريو، لو فاز برشلونة وريال مدريد بجميع مبارياتهما المتبقية، وتعثر الأتلتيكو بنتيجة التعادل في إحدى مبارياته.

المصدر: RT

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