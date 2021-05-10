ليبيا – قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف إن ما حدث من تحركات ميليشياوية في طرابلس ضد المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش رسالة تركية تفاوضية للمحيط الإقليمي والدولي، مفادها أنه حتى ولو تم انسحاب القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا، فإن الوجود التركي سيبقى عبر ميليشيات ليبية تابعة لأنقرة ومصالحها.

شلوف وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، ذهب إلى أن ما حدث في العاصمة هو إثبات للوجود والنفوذ التركي عبر مرتزقة محليين لا تشملهم قرارات برلين ومجلس الأمن، ولجنة “5+5” العسكرية، والمطالبات الدولية بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من التراب الليبي.

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