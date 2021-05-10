ليبيا – اعتبر الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله أن مطالبة بعض الدول ومنها كينيا، بتوسيع تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، ليشمل مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، هدفها إطالة أمد الأزمة في ليبيا.

غرس الله أكد في تصريح لموقع “إرم نيوز” على أن هذه الفكرة يصعب تحقيقها، وستؤدي إلى تغير طبيعة مهمة البعثة في ليبيا.

وأشار بأن وجود العناصر الأجنبية في ليبيا، واضح للعالم الذي يعرف من أدخلهم إلى ليبيا، مضيفًا: هناك تواطؤ دولي وأممي لتأزيم الحالة الليبية، فلا يمكن أن يكون الخوف مما تكرر في تشاد أو امتداد العناصر المسلحة الأفريقية من ليبيا إلى منطقة الساحل، عذرًا لإبقاء هؤلاء المسلحين في ليبيا.

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