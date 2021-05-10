تركيا – كشفت تقارير صحفية تركية، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجم منتخب مصر وفريق غلطة سراي، مصطفى محمد في لقاء بشكتاش بالدوري التركي لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وتعرض مصطفى محمد لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد بشكتاش، واضطر الجهاز الطبي لنقله على محفة من أجل علاجه عقب نهاية المواجهة بفوز غلطة سراي بنتيجة 3-1.

ولم يعلن غلطة سراي حتى الآن تفاصيل إصابة مهاجمه، لكن صحيفة “فاناتيك” المحلية، أكدت أن الدولي المصري تعرض لالتواء في كاحل قدمه اليسرى، وسيحصل على راحة من التدريبات لمدة يومين.

وأشارت إلى أن مصطفى محمد سيخضع لاختبار طبي اليوم الاثنين، لحسم موقفه من اللحاق بلقاء دينزلي سبور المقرر غدا الثلاثاء، لحساب الجولة قبل الأخيرة من الدوري التركي.

ويحتل بشكتاش صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة، متبوعا بفنربخشة في المركز الثاني بـ79 نقطة، ويأتي غلطة سراي من بعدهما بـ78 نقطة.

وكان مصطفى محمد، انضم إلى غلطة سراي قادما من الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

المصدر: وكالات

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