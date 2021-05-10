ليبيا – التقى أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الموازنة.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، جرى خلال اللقاء الذي احتضنه ديوان مجلس النواب في طرابلس وتم بدعوة من اللجنة النيابية متابعة الردود والملاحظات في مشروع قانون الموازنة وتعديلها، فضلًا عن الإطلاع على ملاحظات اللجنة والنواب التي لم تؤخذ بعين الاعتبار سابقا.

وأشار البيان إلى أن اللقاء يهدف لإتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت ممكن، ليتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ورود التعديلات والردود من قبل الحكوم عبر اللجنة ليتم التوافق عليها وإحالة مشروع قانون الموازنة لهيئة رئاسة مجلس النواب.

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