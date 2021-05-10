ليبيا – قال الكاتب الصحفي حسين مفتاح إن ما تتعرض له وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش يمثل مفارقة عجيبة.

مفتاح وفي تصريح لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الإثنين أضاف: “كيف يتم رفض مطلب خروج القوات الأجنبية من أي ليبي مهما كان توجهاته السياسية والأيدلوجية؟”.

وأوضح أن ما طالبت به المنقوش لا يمكن أن يختلف معه أي ليبي تهمه مصلحة بلاده، مشيرًا إلى أن من يعارضون خروج القوات التركية هم من ترتبط مصالحهم مع الوجود التركي.

وذكر مفتاح أن أذرع تركيا في ليبيا هم من ينتقدون تصريحات المنقوش وفي مقدمتهم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، الذي كان منتميًا تنظيميًا لجماعة الإخوان، حتى أعلن استقالته من الجماعة مطلع 2019.

ولفت إلى أن المنقوش لم تتحدث فقط عن خروج القوات التركية، بل تحدثت عن خروج جميع المرتزقة من البلاد.

مفتاح أشار إلى أن تصريحات المنقوش تتعارض مع تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الذي يتباطأ في هذا الملف، موضحًا أن هذا يظهر الخلل والاختلاف داخل الحكومة بهذا الشأن، مؤكدًا أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على معالجة هذه القضية أو إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد.

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