العراق – دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى حماية النشطاء وأصحاب الرأي من الاغتيال، وطالبته بإعلان نتائج التحقيقات في هذه الجرائم أمام الرأي العام.

ودانت المفوضية في بيان صحفي اغتيال الناشط إيهاب الوزني بمحافظة كربلاء، واعتبرته “استكمالا لمسلسل الاغتيالات ضد النشطاء وأصحاب الكلمة الحرة”.

وأكدت “وجود ضعف بالمنظومة الأمنية في حماية النشطاء، مما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم أصبحوا فريسة لهذه الحوادث المأساوية”.

وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لحماية النشطاء والإعلاميين والمدونين وأصحاب الكلمة الحرة، وتقديم الجناة للعدالة وتعزيز الجهد الأمني والاستخباراتي.

وشددت على ضرورة أن تكون التحقيقات عاجلة وتعلن للرأي العام بشكل مباشر، وألا تكون كسابقاتها مثل حادثة استشهاد الصحفي هشام الهاشمي الذي قتل في يوليو 2020.

ومنذ أكتوبر 2019 سقط المئات من المحتجين العراقيين بعمليات اغتيال وقتل خلال الاحتجاجات، وتتراوح أعدادهم بين 560 وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية العام الماضي، ونحو 800 حسب نشطاء.

المصدر: RT

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