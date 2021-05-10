روسيا – أفادت وكالة “نوفوستي”، إن استعراض عيد النصر في موسكو أمس، وخاصة الجزء الجوي منه، لفت انتباه المستخدمين الأجانب لشبكات التواصل الاجتماعي “تويتر”.

فعلى سبيل المثال، نشر الخبير العسكري الأمريكي ساتون، على صفحته في “تويتر”، صورة للمقاتلات الروسية الحديثة من طراز “سو-57″، وهي تحلق فوق الساحة الحمراء.

وكتب الخبير في تغريدته: “أريد القول، إنها طائرة جميلة. مقاتلات سوخوي تبدو دائما، من حيث المبدأ، قاتلة المظهر”.

وأظهر العديد من المشاركين في صفحة هذا الخبير، تأييدهم لكلماته، وقال أحدهم على سبيل المثال: “هذا المجرم (لقب سو-57 في حلف الناتو) هو أجمل ما انتجته شركة سوخوي”.

وأكد معلق آخر على أن “سو-57″، ليست فقط جيدة بل تبدو رائعة الشكل أيضا.

وكتب مستخدم ثالث: “ستكون هذه الطائرة خصما جديرا للقوات الجوية الأمريكية”.

ووافق معه مشترك آخر، وحث على عدم تقييم الجيش الروسي بالطريقة نفسها التي كانت مستخدمة قبل عشرين عاما.

وقال: “لقد قاموا بتحديث معظم ترسانتهم، فقط ليس بالطريقة التي اعتدنا استخدامها. أصبحت كل من روسيا والصين خصمين خطرين للغاية”.

المصدر: نوفوستي

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