دبي – أعلنت موانئ دبي العالمية عن استعداداتها للبدء في تطوير ميناء “بنانا” البحري بالمياه العميقة بعد الاتفاق على تعديلات العقد الأولي بين المجموعة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم إعداد مذكرة شروط توجز التعديلات على العقد والتي وقع عليها في كينشاسا كل من غيلين نيمبو مبويزيا رئيس ديوان رئيس الجمهورية وسهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة، كجزء من مراجعة الطرفين لبعض بنود المستندات التعاقدية الحالية التي تم التوقيع عليها في مارس 2018 عندما فازت موانئ دبي العالمية بامتياز مدته 30 عاما لتطوير ميناء بنانا وإدارته.

وسيكون الميناء أول ميناء بحري بالمياه العميقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ساحلها البالغ طوله 37 كيلو مترا على المحيط الأطلسي.

وسيحقق تطوير ميناء بنانا الذي يتوقع أن يستغرق عامين توفيرا كبيرا في التكلفة والوقت لتجارة البلاد حيث سيجذب المزيد من طلبات التوقف المباشرة من أكبر السفن من آسيا وأوروبا وسيعزز نمو الاقتصاد ليس لجمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب بل للمنطقة بأسرها.

المصدر: وام

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