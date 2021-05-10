روسيا – نشرت صحيفة “كوميرسانت”، وثائق عن فوج الطيران الفرنسي نورماندي – نيمن الذي قاتل إلى جانب الجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

من بين هذه الوثائق، تسجيل محادثة بين الزعيم السوفيتي يوسف ستالين والرئيس الفرنسي شارل ديغول، وكذلك رسالة من السفير الفرنسي في موسكو جورج كاتري إلى مفوض الخارجية السوفيتي فياتشيسلاف مولوتوف وغيرها .

ووفقا للوثيقة، استفسر ستالين خلال محادثة مع ديغول، في 2 ديسمبر 1944، عما إذا كان لدى فرنسا ما يكفي من الطيارين. فأجاب ديغول على ذلك أنه كان لديه عدد قليل جدا من الطيارين، والبقية بحاجة إلى إعادة تدريب، لأنهم لم يطيروا منذ أربع سنوات، ويجهلون الطائرات الحديثة. بعد ذلك قال ستالين، إن “فوج نورماندي الجوي الذي يعمل به طيارون فرنسيون يقاتل بشكل جيد على جبهتنا”، وعرض ستالين إعادتهم إلى فرنسا.

عند ذلك، قال ديغول إن الطيارين الفرنسين بقتالهم في روسيا، يجلبون الفائدة الكبيرة للنضال المشترك ضد النازية.

فوج نورماندي-نيمان، كان في البداية سربا قتاليا تحول لاحقا إلى فوج (من ثلاثة أسراب) تابع للقوات الجوية الفرنسية، شارك في معارك الجبهة الشرقية للمسرح الأوروبي ضد القوات النازية، أثناء الحرب العالمية الثانية.

المصدر: لينتا رو

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