إسبانيا – توج بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون بطلا للمرة الخامسة تواليا على حلبة برشلونة في جائزة إسبانيا الكبرى، رابعة مراحل بطولة العالم للفورمولا واحد امس.

وحقق هاميلتون سائق مرسيدس فوزه الـ98 في مسيرته والثالث هذا الموسم والسادس على الحلبة الكتالونية، منها خمسة تواليا، ليتساوى مع صاحب الرقم القياسي الألماني مايكل شوماخر.

وأنهى هاميلتون 66 لفة بوقت قدره ساعة واحدة و33 دقيقة و7.680 ثانية، متقدما بفارق 15.841 ثانية عن سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن.

وحل زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.

وعزز هاميلتون صدارته في ترتيب السائقين مع 94 نقطة وبات يتقدم بفارق 14 نقطة عن فيرستابن الذي حصد إلى نقاط المركز الثاني، نقطة أسرع لفة بعدما دخل إلى المنصات للتزود بإطارات ملساء إثر خسارته صدارته.

وانطلق هاميلتون من المركز الأول للمرة الـ100 في مسيرته في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الفورمولا 1.

وأقيم سباق إسبانيا أمام حوالي ألف شخص ضمن خطوة رفع حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: أ ف ب

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