إسبانيا – أوضح الخبير التحكيمي لصحيفة “ماركا” الإسبانية، خوان أندوخار أوليفر، إن ريال مدريد استحق ركلة جزاء أمام إشبيلية خلال تعادل الفريقين 2-2، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ35 من “الليغا”.

وشهدت المباراة لعبة جدلية مزدوجة، حينما انطلق مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لينفرد بحارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو، الذي عرقله داخل المنطقة في الدقيقة 74.

وطالب لاعبو الفريق الملكي باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم عاد لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود لمسة يد على مدافع الريال، ميليتاو، في منطقة جزاء فريقه قبل بداية الهجمة التي تعرض فيها بنزيما للعرقلة، ليحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الأندلسي.

وانبرى نجم إشبيلية، إيفان راكيتيتش، لتنفيذ ضربة الجزاء، حيث سدد أسفل يسار الحارس تيبو كورتوا، في الدقيقة 78، ليمنح فريقه الهدف الثاني.

وقال أندوخار أوليفر عن اللقطة الجدلية: “لمسة يد ميليتاو لا إرادية، حيث ارتدت الكرة من ظهره إلى ذراعه، وكان يجب أن يستمر اللعب دون ركلة جزاء”.

وأكد الخبير التحكيمي الإسباني، أن الريال كان يستحق ركلة جزاء بعد عرقلة بنزيما داخل منطقة الجزاء من قبل حارس إشبيلية.

المصدر: وكالات

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