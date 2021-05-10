روسيا – صادقت وزارة الصحة الروسية، على الإصدار الحادي عشر الجديد من التوصيات المؤقتة للوقاية والتشخيص والعلاج من مرض كوفيد-19، وذلك بعد إضافة لقاحين روسيين جديدين إليها.

وذكر المكتب الصحفي للوزارة، أنه تم إعداد هذه الوثيقة من قبل كبار الخبراء، مع مراعاة البيانات العلمية المتراكمة والممارسات السريرية.

وأشار المكتب، في بيانه، إلى أن مجموعات عمل تضم عشرات الخبراء والمختصين، عملت في مجال وضع هذه التوصيات.

وقام هؤلاء بتحليل البيانات الخاصة بنتائج البحث، والخبرات المتراكمة في استخدام الأدوية بعناية. وتم دعم ترسانة اللقاحات الروسية المضادة لكوفيد، بلقاحين وهما “كوفي فاك” و”سبوتنيك لايت”.

تغيرت كذلك قائمة الأدوية الموصى بها للعلاج: تم شطب هيدروكسي كلوروكين منها، وأضيف الغلوبولين المناعي البشري.

وقال البيان: “بالنسبة للمرضى في المستشفيات، يوصى باستخدام الغلوبولين المناعي البشري ضد كوفيد -19 ، كعنصر من مكونات أي من نظم العلاج المضادة للفيروسات. وللعلاج الاستباقي المضاد للالتهابات عند البالغين، من الممكن استخدام الجلوكوكورتيكوستيرويد على شكل مسحوق للاستنشاق”.

في المجموع، تتضمن القائمة الآن خمسة أدوية: فافيبيرافير، وريمديسيفير، والغلوبولين المناعي البشري ضد كوفيد -19، وإنترفيرون ألفا، وأوميفينوفر.

المصدر: نوفوستي

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