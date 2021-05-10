ليبيا – استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي أمس الأحد سفيرة فرنسا بياتريس لو فرايير دو هلين.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات، يأتي اللقاء في إطار التعاون بين البلدين ولتوطيد العلاقات خصوصًا في مجال المواصلات والنقل.

بدورها، أبدت السفيرة رغبت بلادها واستعدادها لمساعدة ليبيا للنهوض ولدعم الاستقرار، مؤكدةً أن بلادها متهمة بالشأن الليبي ومتحمسة للمساعدة بما تملك من خبرات.

من جانبه أكد الشهوبي أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت عدة أعمال استراتيجية، أهمها توحيد مؤسسات الدولة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في زمن قياسي، قياسًا بفترة توليها لمهامها، وكذلك تم التركيز على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال إيجاد عدة حلول لبعض المختنقات التي تواجههم، وجارٍ تفعيل العقود التي أبرمت بالسابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي ومطار مصراته وبنينا، باعتبار أن المطارات واجهة البلاد والرمزية الحقيقية لاستقرار ليبيا.

كما نوه إلى أن العمل جاري للتركيز على المطارات بالمنطقة الجنوبية وأعمال الطرق والجسور والموانئ للشركات، مشيرًا إلى أن للشركات الفرنسية السابقة التي كانت تعمل بليبيا أهميتها، مما يحفز لتوطيد العلاقات بين الحكومتين، خصوصًا أنه يوجد رابط تاريخي بين البلدين.