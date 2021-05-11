أسعار البنزين في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى منذ 2014 بعد تعطل أكبر شبكة للإمداد

أسعار البنزين في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى منذ 2014 بعد تعطل أكبر شبكة للإمداد

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع وتتجه إلى أعلى مستوى منذ 2014، إثر تعطل الإمدادات نتيجة هجوم إلكتروني على أكبر شبكة لأنابيب الوقود في البلاد.

وقال اتحاد السيارات الأمريكي إن أسعار البنزن صعدت ستة سنتات للجالون ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دولار للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دولار قبل أسبوع.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة قدرها ثلاثة سنتات أخرى ستجعل متوسط سعر البنزين في البلاد الأعلى منذ نوفمبر 2014.

ويزداد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع تلقي المزيد من الأمريكيين لقاحات مضادة لكوفيد-19 وبدء السفر على نطاق واسع، وذلك تزامنا مع ذروة الطلب في موسم القيادة الصيفي مع نهاية مايو.

المصدر: رويترز

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