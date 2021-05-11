أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة المصري على لقطة “حذاء شيكابالا”

أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة المصري على لقطة “حذاء شيكابالا”

مصر – أشاد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد، بالحكام المصريين الذين أداروا قمة الأهلي والزمالك، وأوضح أنه لن يستبق أبدا الأحداث في واقعة “حذاء شيكابالا”.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: “لدينا مجموعة مميزة من الحكام المصريين، الأخطاء جزء من كرة القدم كما أنها ليست في تجاه واحد”.

وأوضح: “نمنح للحكام الذين نثق بهم فرصة إدارة المباريات القوية في الدوري المصري، وإن كانت هناك مباريات أقل قوة غالبا سيتم إسنادها لحكام آخرين، ما عدا ذلك فنحن مقتنعون بالحكام المصريين”.

وعن واقعة قائد الزمالك، محمود عبد الرازق “شيكابالا” أثناء استبداله، أكد مجاهد: “تواجد في الملعب شهود لما حدث، الحكم ياسر عبد اللطيف، ومدير إدارة المسابقات في الاتحاد المصري، سيد بخيت، ونحن بانتظار تقريرهم فيما يخص الواقعة”.

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: “الواقعة في يد إدارة المسابقات، هي التي ستفصل في الأمر ولا تنظر إلى ألوان ولا يوجد كيل بأكثر من مكيال، لا نريد استباق الأحداث أو اتخاذ قرار دون دراسة، لا أريد الحديث عن عقوبة”.

وكان “شيكابالا”، دخل في مناوشات مع جماهير الأهلي، خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين، التي انتهت بالتعادل 1-1، وبدأت الأزمة بعد استبدال قائد الزمالك في الشوط الثاني، حيث أطلقت بعض جماهير الأهلي صيحات استهجان ضده.

وقام قائد النادي الأبيض بالرد على الهتافات بالإشارة إلى الحذاء الذي كان يرتديه.

المصدر: belgoal.com

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