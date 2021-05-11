اليابان – أعلن الإسباني أندريس إنييستا، اليوم الثلاثاء، أنه مدد تعاقده مع ناديه الحالي فيسل كوبي الياباني لمدة عامين، مؤكدا رغبته في الاستمرار في العمل لرفع مستوى فريقه ليصبح الأفضل في آسيا.

وقال إنييستا في مؤتمر صحفي لدى الإعلان عن تمديد عقده “سأستمر وبكل حماس وقوة في هذا التحدي مثلما كان الأمر قبل ثلاث سنوات”.

وعبر نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، الذي يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ37، عن سعادته بالاستمرار ضمن مشروع الفريق خلال العامين المقبلين مؤكدا تطلعه لوصول فريقه لقمة الكرة في آسيا مستقبلا.

وكان إنييستا، الفائز بكأس العالم وكأس أوروبا مع منتخب إسبانيا، انضم إلى كوبي بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام في 2018، بعد مغادرته برشلونة الذي فاز معه بتسعة ألقاب للدوري الإسباني، وبأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمام إنييستا إلى فيسل كوبي، توج الفريق بأول لقب في مسيرته وكان في كأس الإمبراطور العام الماضي، كما تأهل في 2020 لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 55 عاما.

المصدر: رويترز

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