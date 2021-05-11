ليبيا – عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة غير رسمية مع فريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارات المجلس والجزاءات.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء الليبية وطالعته صحيفة المرصد، تشارك ليبيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات وجامعة الدول العربية والاتحادان الإفريقي والأوروبي ‏في الجلسة.

وتعد الجلسة الرابعة من نوعها لمناقشة وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية، بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.

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