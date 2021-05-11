العراق – أكد كريم خان رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي، أنه وجد أدلة تفيد بأن ما ارتكبه التنظيم بحق الإيزديين في العراق، إبادة جماعية.

وقال في تصريح صحفي مقتضب: “وجدنا أدلة واضحة ومقنعة على أن الجرائم بحق الأيزيديين تمثل بوضوح إبادة جماعية”.

وفي سبتمبر 2017 تم بموجب القرار 2379 تشكيل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم “داعش”.

وهذا الفريق مكلف بدعم الجهود المبذولة لمحاسبة أعضاء التنظيم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها.

المصدر: RT

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