الأردن – أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان محادثات تمحورت حول الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفيد بأن المحادثات تطرقت أيضا إلى الجهود المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

وأكد الوزيران خلال هذه المباحثات التي جرت عبر الهاتف “ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية”.

كما شددا على أن “استعادة الهدوء تتطلب وقف إسرائيل جميع انتهاكاتها في الحرم القدسي/ المسجد الأقصى المبارك واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

وأكد الوزيران إدانة البلدين لـ”الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية، وحذرا من تبعات استمرار الانتهاكات في المقدسات وتهجير أهل الشيخ جراح من بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان على غزة”.

إلى جانب ذلك، أكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، الذي جاء بناء على توجيهات قيادتي البلدين “إدامة التشاور والتنسيق، واستمرار العمل على تعزيز العلاقات الاخوية التاريخية والتعاون في مختلف المجالات”.

واستعرض الوزيران كذلك التطورات في المنطقة، وأكدا قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري اليوم، أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.

المصدر: RT

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