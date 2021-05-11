ليبيا – ناقش رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين في مكالمة فيديو مع المستشارة أنجيلا ميركل الخطوات المقبلة للعملية السياسية في ليبيا.

السفير الألماني أوليفر أوفتشا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “المستشارة ميركل شجعت رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات الوطنية في ديسمبر”.

وأشار أوفتشا إلى أن ميركل جددت دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة، كما تم مناقشة الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية.

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