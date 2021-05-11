الذهب يحوم عند ذروة 3 أشهر بعد بيانات أمريكية ضعيفة

الذهب يحوم عند ذروة 3 أشهر بعد بيانات أمريكية ضعيفة

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب امس لتقترب من ذروة ثلاثة أشهر بلغتها الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار ودعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.19 بالمئة إلى 1834.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 11 فبراير عند 1845.06 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1837.60 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى “آي.جي ماركتس” “تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي.. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل فيما يتعلق بهوامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة”.

وأضاف أنه في ظل زخم الاتجاه الصعودي، فإن 1850 دولارا سيكون المستوى الهام المرتقب القادم للذهب.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة تباطأ على غير المتوقع في أبريل، إذ وجدت الشركات صعوبة في الحصول على العاملين والمواد الخام وسط تحسن سريع في الوضع الصحي العام ومساعدات حكومية ضخمة.

وقال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي إن عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الشهر الماضي والبالغ 266 ألفا كان بعيدا كل البعد عن التوقعات.

ويتعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2964.10 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 0.69 بالمئة إلى 27.24 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.20 بالمئة إلى 1246.40 دولار.

المصدر: رويترز

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