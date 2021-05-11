وبحث الجانبان سبل دعم وتعزيز دور المجتمع الدولي فيما تم التوصل إليه من توافقات محلية ودولية، وتحديد آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة.

ومن ناحية أخرى وبصفة السني نائبًا لرئيس الجمعية العامة، تم نقاش أجندة اجتماعات وأولويات الرئيس الفترة المقبلة، وكيفية تنسيق الجهود المشتركة لإدارة وتسيير اجتماعات الجمعية العامة المختلفة خلال دورتها الحالية بشكلٍ فاعل ومثمر.