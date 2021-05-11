ليبيا – نبه المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إلى أن تنظيم الإخوان يحاول منذ فترة افتعال الأزمات لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام بأي شكل، فبعد فشله في الضغط على أن يتم التصويت على الدستور أولًا، افتعل أزمة وزير الدفاع لتعطيل المسيرة السياسية، حتى لا يصل إلى النقطة التي تخرجه من المشهد السياسي.

الفيتوري وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، أوضح أن التنظيم يحاول أيضًا بهذه الطريقة الالتفاف على بنود مخرجات برلين وتعطيل عمل لجنة 5+5 العسكرية المسؤولة عن ملف إخراج المرتزقة، وتوحيد الجيش والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأما حول الضامن لعدم حدوث هذا، فرأى الفيتوري أن تنظيم الإخوان يجب أن يكون آخر فصيل يقدم مرشحين لوزارة الدفاع؛ لأن انتماءه الأول لتركيا بصفتها حاضنة مقر التنظيم الدولي، ورئيسها أكبر الداعمين له.

الفيتوري نوه إلى أن منصب وزير الدفاع يجب ألا يخرج عن إطار الجيش والقيادة العامة.

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