ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد اللافي إن فتح ملف اختيار وزير الدفاع في هذه الفترة ما هو إلا محاولة جديدة من الإخوان لضرب المسار السياسي وتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة، وإن تعيين وزير دفاع منتمٍ للتنظيم خطر على الأمن القومي؛ حيث إن أسرار ليبيا كلها وأمنها القومي في أيدي تنظيم الإخوان الموالي لتركيا.

اللافي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء لفت إلى أن الأطراف الليبية لن ترضى عن اختيار وزير للدفاع بهذا الشكل؛ مما سيزيد من الاضطراب، خصوصًا أن هناك لغطًا كبيرًا حدث أثناء تشكيل الحكومة على هذا المنصب؛ فمن المستحيل أن تتقبله بعض الأطراف الوطنية.

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