إنجلترا – وجه المصري محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسالة دعم للشعب الفلسطيني على خلفية الأحداث في القدس وغزة.

ونشر النني صورا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، لمدينة القدس، وعلق عليها قائلا: “قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين”.

وانضم النني إلى عدد من نجوم كرة القدم، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، وأبرزهم مواطناه النجم المصري السابق محمد أبوتريكة، ووائل جمعة، إضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وغيرهم.

وهاجم عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بسبب عدم دعمه القدس وفلسطين في “تدوينة” على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن قيمته ومكانته كنجم ولاعب عربي تفرض عليه القيام بدعمهم.

وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين.

المصدر: وكالات

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