ليبيا – طالب عضو دار الإفتاء عبد الباسط غويلة المقرب من مجالس الشورى الارهابية وتنظيم أنصار الشريعة قوة الردع بالإفراج عن العناصر التي تتبع حماس، بحجة الدفاع عن بيت المقدس من الهجمات الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي.

غويلة وفي مقطع مرئي بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتابعته صحيفة المرصد قال: “الكل يتابع ما يحدث في بيت المقدس هذه الأيام، وكيف دنس اليهود بيت المقدس، وكيف دخلوا المسجد واعتقلوا الناس وضربوهم بالرصاص المطاطي والحقيقي وقتلوا بعض الناس”.

وأضاف: “الآن المظاهرات بكل أنحاء العالم تطالب اليهود بكف أيديهم عن المسلمين ومقدساتهم”.

وأردف: “نحن نطالب في ليبيا بإخراج إخواننا المسجونين من جماعات حماس والفلسطينيين الذين هم يعيشون بيننا ومولودون في ليبيا وأن يناصرون قضية فلسطين قضية كل مسلم، وهي ليست قضية الفلسطينين؛ لأن بيت المقدس لكل المسلمين”.

غويلة استطرد حديثه: “نطالب قوة الردع التي تسجن الآن قيادة حماس في طرابلس وفي سجونها باخراجهم اليوم قبل غد إن كانت لديهم نية صالحة وانهم مع بيت المقدس ومع المسلمين”.

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