روسيا – شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة تقليدية لهوكي الجليد، وذلك ضمن مهرجان “الدوري الليلي” للعبة، التي أقيمت اليوم الاثنين في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وشارك بوتين، قبل بدء المباراة، في مراسم حفل توزيع الجوائز، وعلى وجه الخصوص، قدم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الرابعة، لنجم الهوكي المعتزل بافيل بوريه.

وارتدى بوتين قميصه الأحمر التقليدي رقم 11، وشارك في المباراة أيضا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وكوكبة من أساطير لعبة الهوكي، مثل بافل بوريه الملقب بالصاروخ الروسي، وغيره.

وقاد الرئيس الروسي فريقه “أساطير الهوكي” إلى الفوز بنتيجة (13-9)، بإحرازه 8 أهداف له.

يذكر أنه تم تنظيم دوري “الهوكي الليلي” في 15 ديسمبر 2011 بعد اجتماع بين بوتين وعدد من أساطير الهوكي المعتزلين، وجرى الحديث حينها حول الحاجة إلى تطوير لعبة الهوكي للهواة.

المصدر: “interfax-russia.ru”

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