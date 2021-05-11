بيكيه “يسخر” من اعتراض زيدان على الحكم ويدافع عن نفسه

بيكيه “يسخر” من اعتراض زيدان على الحكم ويدافع عن نفسه

إسبانيا – يبدو أن تداعيات قراري الحكم خوان مارتينيز مونويرا بمنح ركلة جزاء لإشبيلية وإلغاء ركلة ريال مدريد خلال مباراة جمعت الفريقين الأحد الماضي، لن تنتهي فصولها قريبا.

وأثار اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما، حالة غضب نادرة لمدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان تجاه التحكيم، إذ توجه عقب انتهاء المباراة للتحدث مع الحكم والاعتراض على عدم احتساب ضربة جزاء للفريق الملكي، في حين احتسب حالة مماثلة لإشبيلية.

وقال زيدان لاحقا لشبكة “موفي ستار بلاس” الإسبانية “أنا لا أفهم ذلك على الإطلاق. إذا كانت لمسة يد ضد ميليتاو، فيجب أن تكون لمسة يد ضد إشبيلية أيضا”.

ويفتخر المدرب الفرنسي بنفسه لأنه نادرا ما يناقش قرارات التحكيم، لكنه نزل إلى أرض الملعب بعد مباراة إشبيلية للاحتجاج على الحكم، وقال: “أخبرني أن كرة ميليتاو كانت لمسة يد لكنه لم يقنعني”.

واستغل مدافع برشلونة هذه اللقطة النادرة لزيدان للسخرية منه، حيث علق المدافع الكتالوني على أحد المقاطع المصورة التي وثقت المحادثة التي دارت بين “زيزو” والحكم بالقول “يبدو أنهم يفهمون بعضهم البعض”.

ويبدو أن بيكيه أراد أيضا من خلال هذا التعليق الرد على الانتقادات التي توجه إليه عند مناقشة الحكام، مثل ما حصل في آخر كلاسيكو عندما انتقده لاعب الريال، لوكا مودريتش، وأنذره الحكم لدخوله الميدان.

المصدر: وكالات

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