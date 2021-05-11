ليبيا – تعاونت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الغذاء العالمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحسين الأمن الغذائي للمهاجرين المتضررين من كورونا في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المنظمة تابعته صحيفة المرصد، بدأت الفرق المتنقلة توزيع الوجبات الجاهزة للأكل على المهاجرين الضعفاء في مدن زوارة وبني وليد وسبها، لتوسع نطاق التوزيع ويشمل مدن بنغازي وغات وطرابلس والقطرون في الأسابيع القادمة.

وأضاف البيان: إن الأغذية مصممة لتلبية احتياجات المتضررين، وتشمل الأطقم الجاهزة والفاصوليا والتونة المعلبة والحلاوة وقضبان التمر.

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