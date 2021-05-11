إسبانيا – أفاد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الإيفواري سيرجي أورييه مدافع توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل.

وينتهي عقد سيرجي أورييه (28 عاما) صيف 2022، ويدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، مثل فريقه السابق باريس سان جيرمان.

بحسب موقع “فوت ميركاتو” فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أورييه، الذي يجيد اللعب كقلب دفاع، رغم أن مركزه الرئيسي هو الظهير الأيمن، خلال الصيف المقبل، لتأمين نفسه من إمكانية رحيل الثلاثي سيرخيو راموس وناتشو هرنانديز والفرنسي رافائيل فاران.

وأضاف الموقع أن أورييه سيرحب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خاصة في ظل ابتعاد توتنهام كثيرا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إلى أن توتنهام حدد 12 مليون يورو للتخلي عن سيرجي أورييه، لكن لم تبدأ أي مفاوضات رسمية بين الناديين حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن أورييه تحدث مع رفائيل فاران من قبل، للمزيد من المعلومات عن ريال مدريد، وإمكانية انضمامه إلى صفوف الفريق الملكي.

المصدر: وكالات

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