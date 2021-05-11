الولايات المتحدة – اكتشف علماء أن كتلة خارجية فائقة ضخمة، غير مرئية من الأرض، كانت لسنوات عديدة تجذب المجرات إليها بسرعة 50 كم في الثانية، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة.

وتشير البيانات المتاحة للعلماء إلى أن المجموعة المحلية بأسرها والتي تشمل أيضا مجرتنا، تتحرك في اتجاه عام واحد، ويجري كل ذلك تحت تأثير قوة بعض الأجسام الضخمة غير المرئية.

واتضح لهؤلاء أن السبب في ذلك يعود إلى وجود كتلة عنقودية عملاقة قريبة من المجموعة، تتكون من عدة مئات من المجرات.

وفي ضوء الاكتشاف الجديد، يمكن استنتاج أن الأمر سيستغرق حوالي 5 تريليون عام للوصول إلى “مركز ثقل” مجرتنا، ولذلك يرى الخبراء أن البشرية حتى ذلك الوقت لن تأبه كثيرا بمثل هذا الأمر الجلل.

المصدر: ferra.ru

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