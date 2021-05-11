الكويت – حلت 7 شركات كويتية ضمن قائمة “أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021” التي تصدرها مجلة “فوربس” العالمية.

وضمت هذه الشركات السبع صناعات الغانم، ومجموعة الشايع، ومجموعة مراد يوسف بهبهاني، والساير القابضة، ومجموعة بوخمسين القابضة، ومجموعة الملا، ومجموعة بودي.

وتؤثر الشركات العائلية في الشرق الأوسط وتسهم في عجلة الاقتصاد، بشكل يفوق نظيراتها من الشركات غير العائلية، وحسب تقرير عام 2019 الصادر عن شركة PwC ، فإن الشركات العائلية تسهم بنحو 60% في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وتوظف 80% من إجمالي القوى العاملة.

ووفقا للتقرير، تم تمرير نحو تريليون دولار من جيل إلى جيل داخل الشركات العائلية في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، وقد يكون العقد الحالي الأكثر تحديا، سيما وأن معظم الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة، تعمل في قطاعات تقليدية مثل التوزيع وحقوق الامتياز والصناعات والعقارات والبناء والضيافة.

المصدر: جريدة “الأنباء”

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