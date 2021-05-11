ليبيا – اجتمعت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية أمس الإثنين مع فريق خبراء من بعثة الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي، وضم الاجتماع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، وأعضاء اللجنة يوسف كاليكوري وعائشة الطبلقي وإبراهيم كرنفودة؛ بحضور رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجدد سابقًا بالحكومة المؤقتة.

فريق خبراء الأمم المتحدة تمثل في الوكالة الأمريكية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث تناول الاجتماع إحاطة مقدمة من الخبراء الدوليين للجنة الطاقة والموارد الطبيعية بشأن وضع الكهرباء في ليبيا، والمشاكل والحلول الممكن تنفيذها على المدى القصير والمتوسط.

ورحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب -بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس- بهذه الإحاطة، مؤكدًا على أن دور اللجنة تشريعي رقابي على الجهات التنفيذية.

كما أبدى في الوقت نفسه حرص اللجنة على التعاون مع فريق الخبراء والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء.

وأكد العريبي على أن هذا يعتبر أول اجتماع حقيقي للجنة منذ سنوات، نتيجة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، معبرًا عن امتنانه وشكره للفريق ولكل أعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.

وأوضح أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ستجتمع قريبًا لدراسة ومناقشة هذه الإحاطة وإبداء الملاحظات حولها وإمكانية تنفيذها لحلحلة مشكلة الكهرباء في ليبيا.

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