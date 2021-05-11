لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين “حارس الأسوار” و”سيف القدس” (اليوم الثاني)

لحظة بلحظة.. تطورات المواجهة بين “حارس الأسوار” و”سيف القدس” (اليوم الثاني)

فلسطين – ارتفعت صباح الثلاثاء، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 قتيلا منهم 9 أطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 103، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 130 غارة على القطاع.

يأتي ذلك، عقب غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية فجرا على أحد الطوابق في برج سكني، مكون من 8 طبقات، يقع قرب مسجد السوسي في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي خانيونس، توفي فلسطيني متأثرا بإصابته الليلة الماضية في استهداف مجموعة مواطنين في حي المنارة.

وجددت الطائرات الإسرائيلية، في ساعات الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، غاراتها على قطاع غزة مستهدفة عدة مناطق في القطاع.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على عمليته اسم “حارس الأسوار”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن 130 غارة على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بينها قرابة 40 غارة الليلة الماضية وفجر اليوم، في حين استمرت فصائل المقاومة الفلسطينية في الرد بإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيلية.

من جتها أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فجر الثلاثاء بيانا مشتركا أطلقت فيه اسم “سيف القدس” على “المعركة التي تخوضها ضد إسرائيل نصرة للأهل في المدينة المقدسة”.

ولاحقا آخر التطورات الميدانية والسياسية لليوم الثاني لحظة بلحظة:

“الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية”: المقاومة وحدت صفوفها، وعهد الاستفراد بالأقصى قد انتهى بلا رجعة.

وسائل إعلام إيرانية: “حزب الله” اللبناني جاهز لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل إذا طلبت منه فصائل المقاومة في غزة ذلك.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه 130 موقعا في غزة وإصابة 6 مدنيين بقصف على عسقلان.

رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية: القدس رسخت ميزان قوة جديد ميدانيا وسياسيا، وحماس قررت أن تستمر ما لم توقف إسرائيل العدوان.

إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم الذي يستخدم لمرور شاحنات البضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان: الجيش لا يستبعد تنفيذ عملية برية في ظل التوترات القائمة حول قطاع غزة.

مراسلتنا في الضفة الغربية: إصابات خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

مراسلتنا بالقدس: عشرات الاعتقالات داخل البلدات العربية في إسرائيل التي شهدت تظاهرات.

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يبدأ بنشر بطاريات مدفعية على تخوم قطاع غزة.

مراسلتنا بالقدس: وزير الشرطة والمفتش العام الإسرائيليان يقرران تجنيد 8 سرايا احتياط لحرس الحدود لتوفير الدعم للشرطة للتعامل مع الأحداث.

مراسلنا في غزة: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة..

مراسلتنا: إصابة 10 إسرائيليين بجروح متفاوتة بعد سقوط صواريخ على مباني ومنازل في عسقلان.

الناطق باسم “حماس” فوزي برهوم: نؤكد على أنه لا تراجع عن “معادلة القصف بالقصف” التي تفرضها المقاومة بكل قوة على إسرائيل.

مراسلتنا: قناصل لدول أوروربية يزورون حي الشيخ جراح ويلتقون الأهالي المهددين بالطرد.

وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف “شلال الدم” في غزة.

الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل، كما يدين طرد أسر فلسطينية في القدس الشرقية، داعيا جميع الأطراف للعمل على وقف التصعيد.

الأمين العام للجامعة العربي أحمد أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعكس استعراضا بائسا للقوة على حساب دماء الأطفال.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أوعز للجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات في قطاع غزة.

مراسلتنا بالقدس: إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة بعد رشق سيارتهما بالحجارة قرب بلدة أم الفحم.

مصادر طبية فلسطينية: قتيلان وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة بمنطقة الرمال وسط غزة.

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي يقطع زيارته إلى كوريا الجنوبية عقب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز بمواصة استهداف نشطاء حركة حماس والجهاد الإسلامي، ويعلن الاستعداد لتوسيع المعركة دون قيود زمنية.

مراسلنا في غزة: غارة إسرائيلية تستهدف أرضا زراعية في تل الهوا جنوب مدينة غزة.

مراسلنا: إطلاق رشقة صواريخ “بعيدة المدى” من قطاع غزة.

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم إسرائيل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

كتائب القسام: العدو قصف هدفا كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان، ولدينا شهداء ومفقودين.المصدر : RT

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