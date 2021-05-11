إيطاليا – يغيب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه ميلان الإيطالي لمباراتين على أقل تقدير، بسبب الإصابة، وذلك بحسب ما أفاد مدربه ستيفانو بيولي، اليوم الثلاثاء.

وكشف بيولي عشية لقاء تورينو في المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي، أن السويدي البالغ 39 عاما “تعرض لالتواء طفيف في الركبة (اليمنى) ولن يكون متاحا غدا (الأربعاء ضد تورينو) ولا الأحد ضد كالياري. وسنرى بعدها ما هي التطورات الأسبوع المقبل”.

وأصيب إبراهيموفيتش الأحد الماضي في اللقاء الذي فاز فيه ميلان على غريمه يوفنتوس 3-0، ضمن المرحلة الـ35 من “الكالتشيو”، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وفي حال تعافى العملاق السويدي، سيكون حاضرا مع ميلان في مباراته الأخيرة في الدوري ضد أتالانتا في الـ23 من مايو المقبل، وذلك في مواجهة قد تكون مصيرية في الصراع على البطاقات الثلاث المتبقية لدوري الأبطال بما أن إنتر حسم الأولى بتتويجه بطلا لـ”الكالتشيو” للمرة الأولى منذ 2010.

ويحتل ميلان حاليا المركز الثالث بنفس عدد نقاط أتالانتا الثاني، وبفارق نقطتين أمام نابولي الرابع وثلاث أمام يوفنتوس الخامس.

يذكر أن “إبرا”، جدد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي حتى يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في الـ14 من يونيو المقبل ضد إسبانيا.

المصدر: أ ف ب

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