ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استعدادها التام للتعاون مع فرق وبعثات المنظمات الإنسانية المحلية والدولية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية.

تأكيد الوزارة جاء وفقًا لبيان تابعته صحيفة المرصد صادر عنها خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمرها لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، الذي بدأت فعالياته الإثنين في العاصمة البرتغالية لشبونة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بمشاركة الفريق الفني للجانب الليبي.

وأشار البيان إلى سعي الوزارة لتمكين المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلادهم أو إلى بلد ثالث، فيما ناقش الفريق الفني المكلف من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني عديدَ القضايا التي من شأنها تطوير التعاون بين ليبيا والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

وأضاف البيان: إن التعاون يأتي في مجالات الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية من وإلى ليبيا وسبل التنسيق والتعاون في مجال تطوير قدرات منظومة خفر السواحل والمراقبة الحدودية للمنافذ البحرية والبرية والجوية، مع توضيح الفريق الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح البيان أن هذه الظروف يمر بها الموقوفون بمراكز إيواء المهاجرين؛ فضلًا عن تقديم شرح وافٍ بالعراقيل التي تواجه أوضاعهم الإنسانية وتهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم تمهيدًا لترحيلهم.

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