ليبيا – بعثت 8 تكتلات وأحزاب مدنية ديموقراطية وطنية رسالة إلى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بمناسبة تسلمه مهامه.

الرسالة التي حصلت صحفية المرصد على نسخة منها ثمنت الجهد المميز المبذول من نورلاند خلال المرحلة الماضية لتحقيق خطوات نحو الخروج من نفق الأزمة في ليبيا عبر تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في ديسمبر المقبل.

وأشادت الرسالة بالدور المميز الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة لضمان تنفيذ مخرجات برلين وحرصها من خلال مجلس الأمن الدولي على سيادة ووحدة ليبيا وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة وان يتحقق انجاز الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشرعية في موعدها المحدد.

وتم في الرسالة الإشادة بدعم واشنطن لمفوضية الانتخابات واستمرار عملها وصولا إلى الاستقرار والبدء في مرحلة البناء والتنمية المنشودة مختتمة بالإشارة إلى التطلع الدائم للتعاون مع الجانب الأميركي والتشاور بشأن الاستحقاقات القادمة ودعم الجهود الهادفة لتحقيق ذلك.

هذا وحملت الرسالة توقيع كل من تحالف القوى الوطنية وتيار شباب التغير والتيار الوطني الوسطي وتكتل إحياء ليبيا والحراك الوطني الليبي والتكتل المدني الديموقراطي وتيار الشباب الوسطي وتجمع الإرادة الوطنية.

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