ألمانيا – أكد عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، أوليفر كان، أن النادي البافاري الذي يعاني كجميع الأندية من تداعيات فيروس كورونا، غير قادر ماديا على ضم مهاجم دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند.

وقال الحارس الدولي الألماني السابق كان: “للأسف، لكن من يتحدث (عن هذا الانتقال) لم يفهموا حتى الآن الوضع (المادي). صفقة الانتقال التي تقدر بأكثر من 100 مليون يورو لا يمكن التفكير فيها بتاتا في الوقت الحالي بالنسبة لبايرن”.

ويعتقد كان، أن بايرن يملك حاليا هدافا استثنائيا بشخص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تبقى أمامه مباراتان من أجل تسجيل هدف لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، والمسجل باسم “مدفعجي” النادي البافاري السابق، غيرد مولر (40 هدفا) منذ موسم 1971-1972.

واعتبر كان أن بإمكان ليفاندوفسكي “المحافظة على مستواه لأعوام عدة قادمة. هذا سبب إضافي يدفعنا إلى عدم التفكير بهالاند”.

ووصل هالاند إلى دورتموند من سالزبورغ النمساوي في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو، لكن قيمته في سوق الانتقالات أصبحت أكبر بكثير نتيجة المستوى الرائع الذي يقدمه في الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا.

ورغم إصرار إداريي دورتموند على أن هالاند باق مع الفريق الموسم المقبل، فهناك أندية كبيرة تسعى إلى التعاقد معه، وأبرزها ريال مدريد الإسباني المستعد للذهاب بعيدا في عرضه من أجل ضم اللاعب الذي سجل 20 هدفا في 16 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا.

والأرقام تظهر حجم الإنجاز التاريخي الذي حققه ابن العشرين عاما في دوري الأبطال، إذ احتاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال (134 هدفا)، إلى 56 مباراة للوصول إلى الهدف العشرين، فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 40 مباراة.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares