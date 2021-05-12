هولندا – ابتكر نادي أياكس أمستردام طريقة رائعة لمشاركة جماهيره فرحة التتويج بلقب بطل الدوري الهولندي لكرة القدم، وتعويضهم عن حرمانهم من متابعة مبارياته من المدرجات بسبب جائحة كورونا.

وقام النادي بصهر درع البطولة لهذا الموسم إلى 42 ألف نجمة صغيرة من أجل منحها لكل جماهيره أصحاب التذاكر الموسمية الذين لم يشاهدوا فريقهم المفضل هذا العام من المدرجات.

وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الهولندي العريق، متابعيها وجمهورها، بكواليس عملية إذابة الدرع الـ35 في تاريخ أياكس أمستردام، إلى 42 ألف قطعة على شكل نجمة صغيرة، باللون الذهبي، لمنحها لأصحاب التذاكر الموسمية ليصفها النادي “بقطعة من أياكس”.

وتزن كل نجمة فضية 3.45 غرامات، وتحوي 0.06 غرام من الدرع، الذي حصل عليه أياكس بعدما حصد اللقب للمرة 35، حيث منحه الاتحاد الهولندي نسخة مقلدة للاحتفاظ بها.

وتوج فريق أياكس أمستردام بلقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه، عقب فوزه العريض على نادي إيمن بأربعة أهداف من دون رد، فب المباراة التي جمعتهما يوم 2 مايو الجاري، على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري.

المصدر: وكالات

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