“اكتشافها قد ينقذ حياتك”.. قائمة كاملة بأعراض النوبة القلبية ينبغي أن تكون على دراية بها!

“اكتشافها قد ينقذ حياتك”.. قائمة كاملة بأعراض النوبة القلبية ينبغي أن تكون على دراية بها!

الولايات المتحدة – يمكن أن تكون الفجوات المعرفية حول أعراض الأزمة القلبية مهددة للحياة لأن الاستجابة السريعة مطلوبة. وقدمت دراسة تبحث في معرفة السكان بأعراض الحالة قائمة شاملة بعلامات التحذير.

وتُعرف النوبات القلبية بأنها حالة طبية طارئة، حيث يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة بسبب جلطة دموية. ولتقليل مخاطر التلف الدائم لعضلة القلب، من المهم العمل على العلامات التحذيرية بمجرد ظهورها. ومع ذلك، فإن المعرفة غير الكافية بالأعراض يمكن أن تبطئ من معدل الاستجابة.

وأجريت دراسة في الولايات المتحدة للتأكد من معرفة الأعراض وتمييزها بين مجموعة سكانية معينة.

وعُرّفت الأعراض الصحيحة على أنها تلك التي تتوافق مع قائمة منشورة لأعراض النوبة القلبية. وشملت:

• ألم أو انزعاج في الصدر.

• ألم أو عدم راحة في الذراع أو الكتف.

• ألم الفك.

• ألم في الظهر.

• ضيق في التنفس.

• الغثيان أو القيء.

• التعرق.

• الدوار.

• الضعف.

• الخفقان.

• الشعور بالموت الوشيك.

واستطلع الباحثون آراء المشاركين في تجربة العمل المبكر السريع للعلاج التاجي (REACT).

وكانت تجربة REACT عبارة عن دراسة عشوائية للتدخل المجتمعي لتحسين علاجات القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل تأخر المريض في الوصول إلى نظام الرعاية الصحية.

وأجري الاستطلاع بين 1294 من البالغين المستجيبين في مجتمعات الدراسة العشرين.

وأبلغ عن ألم الصدر أو الانزعاج كعرض من أعراض 89.7% من المستجيبين، وكان يعتقد أنه أهم الأعراض بنسبة 56.6%.

وكانت المعرفة بألم الذراع أو التنميل وضيق التنفس والتعرق وأعراض النوبات القلبية الأخرى أقل شيوعا.

وقال الباحثون في ملاحظاتهم الختامية: “إن معرفة ألم الصدر كأحد أعراض الأزمة القلبية المهمة مرتفع وموحد نسبيا. ومع ذلك، فإن المعرفة بالمجموعة المعقدة من أعراض النوبات القلبية ناقصة لدى سكان الولايات المتحدة، وخاصة في مجموعات الأقليات الاجتماعية والاقتصادية أو العرقية المنخفضة. والجهود المبذولة لتقليل التأخير في طلب الرعاية الطبية بين الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأزمة القلبية يجب أن تعالج أوجه القصور في المعرفة هذه”.

كيفية الاستجابة لأعراض النوبة القلبية

إذا كنت تعاني من أعراض الأزمة القلبية، فمن المهم أن تحصل على رعاية طبية على الفور.

وتنصح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) بالخطوات التالية:

• اتصل بالإسعاف أولا.

• اجلس وحافظ على هدوئك.

• تناول 300 ملغ من الأسبرين إذا كان في متناول يدك.

• انتظر المسعفين.

كيفية منع النوبة القلبية

لحسن الحظ، يمكنك درء خطر الإصابة بنوبة قلبية عن طريق إجراء تغييرات في نمط حياتك.

وهناك ثلاث خطوات رئيسية يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع النوبة القلبية (وكذلك السكتة الدماغية)، كما تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية.

• اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن.

• لا تدخن.

• حاول أن تحافظ على ضغط دمك عند مستوى صحي.

المصدر: إكسبريس

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