ليبيا – كشف مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية علي البوسيفي عن عدد المستفيدين من المنحة هذا العام.

البوسيفي أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا 218 تابعته صيحفة المرصد أن عدد المستفيدين بلغ مليونًا و158 ألفًا و914 رب أسرة، يمكنهم الاستفادة من علاوة الزوجة والأبناء، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.

وأضاف البوسيفي: إن القيمة المخصصة لتغطية علاوة الزوجة والأبناء عن الأشهر الـ3 الأولى من هذا العام بلغ أكثر من مليار دينار، مبينًا أن كافة المصارف ما زالت تعمل بنسق ثابت في تسيير وتمرير المعاملات لصالح المواطنين وفقًا لأحكام القانون.

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