ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا ضَمَّ عضو مجلس النواب عن الجنوب فاطمةالصويعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي، ومدير معرض تمنهت صابر محمد، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة على نصير؛ لبحث أوضاع الجنوب الليبي اقتصاديًا وسُبل استكمال وتفعيل المشروعات الاستثمارية المتوقعة.

الحويج أكد خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن وزارته تعمل على تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، والبدء في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة تستهدف تفعيل قرارات إنشاء المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية، ومنح فرص استثمارية لإنشاء مصانع تعبئة التمور وفق المواصفات القياسية المعتمدة، بهدف الحصول على فرص تصدير وفتح الأسواق الدولية، وكذلك منح الأولوية لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام المتوفرة في بلديات الجنوب الليبي الذي يزخر بالثروات الطبيعية.

كما أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لصيانة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بقطاعات الكهرباء والمواصلات، واستغلال منطقة الصحراء لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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